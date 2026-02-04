Егор Дёмин блестяще отработал в защите, спровоцировав у Леброна Джеймса «сквозняк»

Сегодня, 4 февраля, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Бруклин Нетс» на своём паркете принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей — 125:109.

В середине второй четверти произошёл любопытный игровой эпизод: звёздный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс сошёлся в дуэли с российским новичком «Бруклина» Егором Дёминым. Дёмин уверенно сыграл в защите против именитого соперника, спровоцировав у него промах мимо кольца — «сквозняк». Тем не менее Дёмин завершил матч с 11 набранными очками, а Джеймс — с 25.

