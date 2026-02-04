«Голден Стэйт» без Карри проиграл 19 очков «Филадельфии»
В ночь с 3 на 4 февраля мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Филадельфия Сиксерс». Гости выиграли встречу со счётом 113:94.
НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
94 : 113
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Голден Стэйт Уорриорз: Сантос - 13, Спенсер - 13, Муди - 12, Мелтон - 10, Хорфорд - 10, Пост - 10, Хилд - 9, Подзиемски - 8, Грин - 6, Ричард - 3, Пэйтон II, Джексон-Дэвис, Леонс
Филадельфия Сиксерс: Эджкомб - 25, Уотфорд - 16, Убре - 15, Макси - 14, Драммонд - 12, Бона - 11, Граймс - 10, Барлоу - 10, Лоури, Джордж, Эдвардс, Маккейн, Брум, Гордон, Уокер
Самым результативным игроком матча стал багамский атакующий защитник «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб, на счету которого 25 очков, семь подборов и семь ассистов. Лучшим баскетболистом «Голден Стэйт» стал атакующий защитник Пэт Спенсер, который набрал лишь 13 очков, сделал пять подборов и три ассиста — это пятый показатель среди всех игроков встречи.
Лидер «Уорриорз» разыгрывающий защитник Стефен Карри пропустил матч из-за повреждения.
