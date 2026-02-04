«Голден Стэйт» без Карри проиграл 19 очков «Филадельфии»

В ночь с 3 на 4 февраля мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Филадельфия Сиксерс». Гости выиграли встречу со счётом 113:94.

Самым результативным игроком матча стал багамский атакующий защитник «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб, на счету которого 25 очков, семь подборов и семь ассистов. Лучшим баскетболистом «Голден Стэйт» стал атакующий защитник Пэт Спенсер, который набрал лишь 13 очков, сделал пять подборов и три ассиста — это пятый показатель среди всех игроков встречи.

Лидер «Уорриорз» разыгрывающий защитник Стефен Карри пропустил матч из-за повреждения.