Единая лига: расписание матчей 4 февраля

Виртус Болонья — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 4 февраля

Комментарии

В среду, 4 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Единая лига. Расписание на 4 февраля:

17:00 мск — «Уралмаш» — УНИКС;
19:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань»;
19:30 мск — «Самара» — МБА-МАИ.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 23 победы и два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС (21 победа и три поражения). Тройку сильнейших замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (17 побед и девять поражений).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Главные новости дня:

