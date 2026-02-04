Единая лига: расписание матчей 4 февраля

В среду, 4 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Единая лига. Расписание на 4 февраля:

17:00 мск — «Уралмаш» — УНИКС;

19:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань»;

19:30 мск — «Самара» — МБА-МАИ.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 23 победы и два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС (21 победа и три поражения). Тройку сильнейших замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (17 побед и девять поражений).

