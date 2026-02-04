Скидки
Виртус Болонья — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
22:30 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Евролиги-2025/2026 на 4 февраля

Евролига: расписание матчей на 4 февраля
В среду, 4 февраля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 4 февраля:

22:30 мск — «Виртус» — АСВЕЛ.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Фенербахче» (18 побед и семь поражений). На второй строчке располагается «Олимпиакос» (16 побед и девять поражений). Топ-3 замыкает «Хапоэль», у которого такое же количество побед и поражений, как и у греческого клуба.

Главные новости дня:

