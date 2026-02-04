Скидки
Виртус Болонья — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 4 февраля

В ночь с 3 на 4 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли 10 матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 4 февраля:

«Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс» — 101:132;
«Детройт Пистонс» — «Денвер Наггетс» — 124 — 121;
«Индиана Пэйсерс» — «Юта Джаз» — 122:131;
«Бруклин Нетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 109:125;
«Майами Хит» — «Атланта Хоукс» — 115:127;
«Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» — 100:110;
«Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз» — 131:115;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Орландо Мэджик» — 128:92;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Филадельфия Сиксерс» — 94:113.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Финикс Санз» — 125:130.

11 очков Дёмина не спасли «Бруклин» в игре с «Лейкерс», у Леброна и Дончича — 49 очков

Видео: Игроки «Майами» поздравили Голдина с первыми очками в НБА

