В ночь с 3 на 4 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли 10 матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 4 февраля:

«Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс» — 101:132;

«Детройт Пистонс» — «Денвер Наггетс» — 124 — 121;

«Индиана Пэйсерс» — «Юта Джаз» — 122:131;

«Бруклин Нетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 109:125;

«Майами Хит» — «Атланта Хоукс» — 115:127;

«Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» — 100:110;

«Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз» — 131:115;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Орландо Мэджик» — 128:92;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Филадельфия Сиксерс» — 94:113.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Финикс Санз» — 125:130.

