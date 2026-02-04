Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольного Еврокубка – 2025/2026 на 4 февраля

Еврокубок: расписание матчей на 4 февраля
Комментарии

В среду, 4 февраля, в Еврокубке сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В его рамках поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть в общей сложности семь матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Еврокубок. Расписание на 4 февраля:

20:00 мск — «Лиеткабелис» — «Паниониос»;
20:00 мск — «Бешикташ» — «Тюрк Телеком»;
21:00 мск — «Хапоэль» Иерусалим — У-БТ;
21:00 мск — «Хемниц 99» — «Тренто»;
21:30 мск — «Бурк» — «Лондон Лайонс»;
22:00 мск — «Арис» — «Нептунас»;
22:45 мск — «Манреза» — «Умана Рейер».

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Материалы по теме
Джеймс Харден в новой команде: есть громкий обмен в НБА! Дедлайн — LIVE
Live
Джеймс Харден в новой команде: есть громкий обмен в НБА! Дедлайн — LIVE

Главные спортивные новости минувшего дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android