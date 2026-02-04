Еврокубок: расписание матчей на 4 февраля

В среду, 4 февраля, в Еврокубке сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В его рамках поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть в общей сложности семь матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Еврокубок. Расписание на 4 февраля:

20:00 мск — «Лиеткабелис» — «Паниониос»;

20:00 мск — «Бешикташ» — «Тюрк Телеком»;

21:00 мск — «Хапоэль» Иерусалим — У-БТ;

21:00 мск — «Хемниц 99» — «Тренто»;

21:30 мск — «Бурк» — «Лондон Лайонс»;

22:00 мск — «Арис» — «Нептунас»;

22:45 мск — «Манреза» — «Умана Рейер».

