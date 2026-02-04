Дрэймонд Грин эмоционально высказался после слухов о возможном обмене из «Голден Стэйт»

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин во время пресс-конференции после матча регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (94:113) высказался относительно слухов о его возможном обмене.

Спортсмен не исключил, что матч с «Филадельфией» может стать для него последним в калифорнийской команде.

«Это была чертовски невероятная (в оригинале игрок использовал нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») история. Я готов принять последствия за свои слова. Просто так я себя сейчас чувствую», — сказал Дрэймонд.

В нынешнем сезоне НБА Грин к настоящему моменту принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 8,4 очка, совершал 5,7 подбора и отдавал 5,2 передачи. Сейчас игроку 35 лет.

