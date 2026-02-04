Скидки
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин эмоционально высказался после слухов о возможном обмене из «Голден Стэйт»

Дрэймонд Грин эмоционально высказался после слухов о возможном обмене из «Голден Стэйт»
Комментарии

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин во время пресс-конференции после матча регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (94:113) высказался относительно слухов о его возможном обмене.

НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
94 : 113
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Голден Стэйт Уорриорз: Сантос - 13, Спенсер - 13, Муди - 12, Мелтон - 10, Хорфорд - 10, Пост - 10, Хилд - 9, Подзиемски - 8, Грин - 6, Ричард - 3, Пэйтон II, Джексон-Дэвис, Леонс
Филадельфия Сиксерс: Эджкомб - 25, Уотфорд - 16, Убре - 15, Макси - 14, Драммонд - 12, Бона - 11, Граймс - 10, Барлоу - 10, Лоури, Джордж, Эдвардс, Маккейн, Брум, Гордон, Уокер

Спортсмен не исключил, что матч с «Филадельфией» может стать для него последним в калифорнийской команде.

«Это была чертовски невероятная (в оригинале игрок использовал нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») история. Я готов принять последствия за свои слова. Просто так я себя сейчас чувствую», — сказал Дрэймонд.

В нынешнем сезоне НБА Грин к настоящему моменту принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 8,4 очка, совершал 5,7 подбора и отдавал 5,2 передачи. Сейчас игроку 35 лет.

Главные новости дня:

