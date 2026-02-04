Фото: представлена игровая форма для юбилейного Матча всех звёзд Единой лиги

Появилось изображение игровой формы для юбилейного, 10-го Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ. Им поделился телеграм-канал «ZEDO|СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА». Мероприятие состоится 15 февраля в Москве.

Уикенд состоится в формате «Звёзды России» против «Звёзд мира».

Недавно стало известно, что форвард московского ЦСКА Антон Астапкович заменит травмированного Тимофея Герасимова из екатеринбуржского «Уралмаша» в составе команды «Звёзды России» на Матче всех звёзд.

Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко назвал баскетболиста, которого не ожидал увидеть на мероприятии.

