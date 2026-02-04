Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фото: представлена игровая форма для юбилейного Матча всех звёзд Единой лиги

Фото: представлена игровая форма для юбилейного Матча всех звёзд Единой лиги
Комментарии

Появилось изображение игровой формы для юбилейного, 10-го Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ. Им поделился телеграм-канал «ZEDO|СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА». Мероприятие состоится 15 февраля в Москве.
Уикенд состоится в формате «Звёзды России» против «Звёзд мира».

Недавно стало известно, что форвард московского ЦСКА Антон Астапкович заменит травмированного Тимофея Герасимова из екатеринбуржского «Уралмаша» в составе команды «Звёзды России» на Матче всех звёзд.

Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко назвал баскетболиста, которого не ожидал увидеть на мероприятии.

Материалы по теме
Сергей Кущенко назвал игрока, которого не ожидал увидеть на Матче звёзд Единой лиги

Главные спортивные новости игрового дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android