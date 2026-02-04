Скидки
Яннис Адетокунбо высказался о Милуоки на фоне слухов о возможном обмене

Комментарии

Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо на фоне активных слухов о возможном обмене высказался о своей привязанности к Милуоки. Игрок отметил, что для него этот город стал настоящим домом — здесь он выиграл чемпионство, стал MVP, женился, растил детей, там похоронен его отец.

«Я провёл в Милуоки, штат Висконсин, больше времени, чем в своей стране. Узнал, что значит быть игроком НБА, чемпионом, MVP и отцом. Я женился здесь, мои дети родились здесь, мой отец похоронен здесь, в Милуоки, Висконсин. Некоторые утверждают, что я якобы не люблю этот город. Но когда открываю паспорта моих детей и вижу, что они родились в Милуоки, Висконсин, а мой отец похоронен здесь, становится очевидно, что это не так. Люблю местное сообщество. Люди, которые знают меня, понимают, как сильно я его люблю», — приводит слова Адетокунбо Yahoo Sports.

