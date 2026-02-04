Сын Леброна принял решение пропустить сезон в NCAA, названа причина

Брайс Джеймс, сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, принял решение пропустить сезон в составе «Аризона Уайлдкэтс». Это означает, что он не будет выступать в матчах сезона-2025/2026, чтобы сохранить возможность сыграть полный сезон в будущем и сосредоточиться на развитии. На данный момент Брайс ещё ни разу не выходил на площадку за команду в своём дебютном сезоне.

Главный тренер «Аризоны» Томми Ллойд объяснил, что такой шаг направлен на максимизацию будущих возможностей Джеймса и его развитие в системе команды.

«Решение было продуманным шагом, чтобы дать Брайсу больше вариантов развития его карьеры. Он сделал огромный прогресс, не только изучая нашу систему, но и физически взрослея. Искренне верю, что он будет вносить вклад в успех «Аризоны» в ближайшем будущем», — приводит слова Ллойда Sports Illustrated.

