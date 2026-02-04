Скидки
Виртус Болонья — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

НБА назвала лучших защищающихся игроков по итогам января

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма и баскетболист «Детройт Пистонс» Осар Томпсон признаны лучшими защищающимися игроками Западной и Восточной конференций НБА за январь. Об этом информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Вембаньяма в январе продемонстрировал следующие показатели: 2,2 блок-шота, 8,2 подбора в защите и защитный рейтинг 108,1. Показатели Томпсона составили 2,4 перехвата, 4,2 дефлекшна (действие, при котором игрок касается мяча рукой во время передачи или дриблинга соперника, сбивая его с траектории) и защитный рейтинг 104,8.

Главные новости дня:

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

