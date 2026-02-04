Скидки
Виртус Болонья — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Карасёв — о тренировках нового главного тренера «Зенита» Радоньича: все ребята устают

Карасёв — о тренировках нового главного тренера «Зенита» Радоньича: все ребята устают
Форвард «Зенита» Сергей Карасёв ответил на вопрос по поводу нового главного тренера команды Деяна Радоньича. Черногорский специалист возглавил клуб 28 января 2026 года. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона-2026/2027 по системе «1+1».

— Расскажите, как проходят тренировки под руководством нового главного тренера?
— Хорошие очень тренировки, высокая интенсивность. Все ребята бьются, устают — это то, что сейчас нам надо. Играть кость в кость, на тренировках в том числе. Понятное дело, что разбираем соперника, но в первую очередь стараемся улучшить свою игру, свою интенсивность, агрессию. Как в нападении, так и в защите. Подготовка проходит очень хорошо. Все ребята готовы выходить и биться, — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».

Новый главный тренер «Зенита»: становится очевидно, нам нужно играть значительно лучше

Главные новости дня:

