Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетбольного тренера вывели в наручниках сразу после матча в США

Баскетбольного тренера вывели в наручниках сразу после матча в США
Комментарии

Главный тренер мужской баскетбольной команды Tuskegee University Бенджи Тейлор был выведен с площадки в наручниках сразу после поражения своих подопечных в матче Division II HBCU с коллективом Morehouse College. Как информирует Daily Mail, инцидент произошёл в очереди для рукопожатий, когда 58-летний специалист попытался указать сотрудникам безопасности на присутствие на паркете посторонних — игроков футбольной команды команды Morehouse.

По данным Yahoo Sport Australia со ссылкой на Тейлора, футболисты после выхода на площадку вели себя агрессивно и кричали оскорбления в адрес баскетболистов. Бенджи, ссылаясь на протоколы безопасности, попросил сотрудников охраны удалить футболистов из зоны линии рукопожатий, чтобы не создавать опасную ситуацию для игроков, тренеров и зрителей. В какой-то момент разгорелся спор с полицейским, на тренера на короткое время надели в наручники и вывели с площадки.

«Я просто пытался убрать игроков футбольной команды с линии рукопожатий, чтобы не создавать опасную ситуацию», — сказал Тейлор.

Тренер вскоре был освобождён, обвинений ему не предъявили. Он нанял адвоката по гражданским правам, чтобы рассмотреть возможность судебного иска по поводу произошедшего.

Материалы по теме
Джеймс Харден в новой команде: есть громкий обмен в НБА! Дедлайн — LIVE
Live
Джеймс Харден в новой команде: есть громкий обмен в НБА! Дедлайн — LIVE

Недовольный фанат запустил в баскетболистов банкой с пивом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android