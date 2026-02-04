«Трёхочковые щёлкает как орехи». Евгений Кафельников оценил игру Егора Дёмина в НБА

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников признался, что старается следить за матчами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), особенно за играми «Бруклин Нетс», где выступает 19-летний россиянин Егор Дёмин.

— Вы, кстати, к НБА как относитесь?

— Шикарно. Я полюбил, у меня заново проснулся интерес. Очень следил, во-первых, за драфтом. Да, и мы все знаем, что Егор под восьмым номером был задрафтован «Бруклин Нетс». Я слежу, безусловно, да. И единственный сейчас наш россиянин, который в НБА, и причём не на самых последних позициях. Очень желаю, чтобы у него всё получилось. У него и так всё получается: трёхочковые броски он щёлкает как орехи. Я слежу, как только есть возможность, если «Бруклин» играет в матчах, стараюсь смотреть. Нечасто это получается, но по возможности, по возможности, да, слежу, — сказал Кафельников в эфире First&Red.

Путь Егора Дёмина в НБА: