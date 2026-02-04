Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Трёхочковые щёлкает как орехи». Евгений Кафельников оценил игру Егора Дёмина в НБА

«Трёхочковые щёлкает как орехи». Евгений Кафельников оценил игру Егора Дёмина в НБА
,
Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников признался, что старается следить за матчами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), особенно за играми «Бруклин Нетс», где выступает 19-летний россиянин Егор Дёмин.

— Вы, кстати, к НБА как относитесь?
— Шикарно. Я полюбил, у меня заново проснулся интерес. Очень следил, во-первых, за драфтом. Да, и мы все знаем, что Егор под восьмым номером был задрафтован «Бруклин Нетс». Я слежу, безусловно, да. И единственный сейчас наш россиянин, который в НБА, и причём не на самых последних позициях. Очень желаю, чтобы у него всё получилось. У него и так всё получается: трёхочковые броски он щёлкает как орехи. Я слежу, как только есть возможность, если «Бруклин» играет в матчах, стараюсь смотреть. Нечасто это получается, но по возможности, по возможности, да, слежу, — сказал Кафельников в эфире First&Red.

Материалы по теме
Дёмин впервые вышел против Леброна и Дончича. Но исход привычный — поражение «Бруклина»
Дёмин впервые вышел против Леброна и Дончича. Но исход привычный — поражение «Бруклина»

Путь Егора Дёмина в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android