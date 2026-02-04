«Мы должны взять реванш». Карасёв — о предстоящем матче «Зенита» в Единой лиге

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Встреча состоится сегодня, 4 февраля, в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 февраля 2026, среда. 20:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

— Как остановить набравшего отличную форму Егора Рыжова?

— Агрессивно играть, не давать пространства на площадке. Самое главное — нам самим начать играть агрессивно. Сразу показать, что это наша площадка, наши зрители. Надо изначально выходить с максимальной агрессией.

— Чем в первую очередь силён «Енисей»?

— Быстрые переходы, агрессивная игра в нападении, двигают мяч очень неплохо. Большое количество трёхочковых. Тасич, Егор очень неплохо играют под кольцом, Тасич и с периметра очень агрессивен. Очень сбалансированная хорошая команда. Мы уступили им в Красноярске, так что как минимум должны взять реванш и показать хорошую игру перед своими болельщиками, – приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: