22:30 Мск
«Мы должны взять реванш». Карасёв — о предстоящем матче «Зенита» в Единой лиге

«Мы должны взять реванш». Карасёв — о предстоящем матче «Зенита» в Единой лиге
Форвард «Зенита» Сергей Карасёв поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Встреча состоится сегодня, 4 февраля, в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Как остановить набравшего отличную форму Егора Рыжова?
— Агрессивно играть, не давать пространства на площадке. Самое главное — нам самим начать играть агрессивно. Сразу показать, что это наша площадка, наши зрители. Надо изначально выходить с максимальной агрессией.

— Чем в первую очередь силён «Енисей»?
— Быстрые переходы, агрессивная игра в нападении, двигают мяч очень неплохо. Большое количество трёхочковых. Тасич, Егор очень неплохо играют под кольцом, Тасич и с периметра очень агрессивен. Очень сбалансированная хорошая команда. Мы уступили им в Красноярске, так что как минимум должны взять реванш и показать хорошую игру перед своими болельщиками, – приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».

