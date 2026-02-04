Скидки
Баскетбол Новости

21-летний игрок НБА установил исторический рекорд по передачам за матч

21-летний игрок НБА установил исторический рекорд по передачам за матч
Комментарии

Разыгрывающий «Юты Джаз» Исайя Кольер установил историческое достижение в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» (131:122). 21-летний баскетболист стал самым молодым игроком в истории североамериканской лиги, которому удалось отдать более 20 результативных передач за одну встречу. В матче с «Индианой» Кольер набрал 17 очков и отдал 22 ассиста.

НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
122 : 131
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Индиана Пэйсерс: Уокер - 24, Джексон - 24, Фёрфи - 14, Джонс - 12, Хафф - 12, Джексон - 11, Томпсон - 11, Шеппард - 8, Питер - 6, Матурин, Нембард, Макконнелл, Несмит, Поттер, Сиакам
Юта Джаз: Маркканен - 27, Сенсабо - 20, Бэйли - 19, Михайлюк - 18, Кольер - 17, Филиповски - 16, Уильямс - 14, Джордж, Кесслер, Нуркич, Лав

Отметим, Исайе не хватило всего семи передач, чтобы побить клубный рекорд легендарного Джона Стоктона (28). В нынешнем сезоне второгодка, выбранный под 29-м номером на драфте 2024 года, значительно улучшил свои показатели: его точность с игры выросла с 42% до 51%, а реализация трёхочковых — с 25% до 30%.

