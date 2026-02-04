21-летний игрок НБА установил исторический рекорд по передачам за матч

Разыгрывающий «Юты Джаз» Исайя Кольер установил историческое достижение в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» (131:122). 21-летний баскетболист стал самым молодым игроком в истории североамериканской лиги, которому удалось отдать более 20 результативных передач за одну встречу. В матче с «Индианой» Кольер набрал 17 очков и отдал 22 ассиста.

Отметим, Исайе не хватило всего семи передач, чтобы побить клубный рекорд легендарного Джона Стоктона (28). В нынешнем сезоне второгодка, выбранный под 29-м номером на драфте 2024 года, значительно улучшил свои показатели: его точность с игры выросла с 42% до 51%, а реализация трёхочковых — с 25% до 30%.

