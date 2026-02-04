Остин Ривз в шутку высказался о судьях после матча «Бруклина» и «Лейкерс»

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о своём возвращении в строй после травмы. Баскетболист пропустил полтора месяца из-за повреждения. В матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (125:109) Остин набрал 15 очков, сделал четыре подбора и отдал одну передачу.

«Всё отлично. Я скучал больше месяца, сидеть на скамейке было паршиво. Думаю, всё, что я делал эти полтора месяца — это кричал на судей. В этом нет ничего весёлого. Куда лучше кричать на них, находясь на площадке. Но, если серьёзно, просто здорово вернуться, бегать, чувствовать энергию и заниматься делом, которое я люблю», — сказал Ривз во время общения со СМИ после матча.

Бросковая тренировка Дончича, Леброна и Ривза в «Лейкерс»: