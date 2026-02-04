Скидки
Остин Ривз в шутку высказался о судьях после матча «Бруклина» и «Лейкерс»

Комментарии

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о своём возвращении в строй после травмы. Баскетболист пропустил полтора месяца из-за повреждения. В матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (125:109) Остин набрал 15 очков, сделал четыре подбора и отдал одну передачу.

НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Портер - 21, Шарп - 19, Уильямс - 17, Дёмин - 11, Клэкстон - 10, Томас - 8, Вульф - 7, Траоре - 7, Клауни - 6, Сараф - 3, Пауэлл, Мартин, Мэнн, Уилсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дончич - 24, Ларэвиа - 18, Ривз - 15, Хэйс - 9, Эйтон - 7, Вандербилт - 6, Смарт - 6, Хатимура - 5, Кнехт - 4, Джеймс - 4, Тимме - 2, Винсент, Клебер

«Всё отлично. Я скучал больше месяца, сидеть на скамейке было паршиво. Думаю, всё, что я делал эти полтора месяца — это кричал на судей. В этом нет ничего весёлого. Куда лучше кричать на них, находясь на площадке. Но, если серьёзно, просто здорово вернуться, бегать, чувствовать энергию и заниматься делом, которое я люблю», — сказал Ривз во время общения со СМИ после матча.

Бросковая тренировка Дончича, Леброна и Ривза в «Лейкерс»:

