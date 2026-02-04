«Это самое важное». Леброн Джеймс высказался о своём наследии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос, каким он видит своё наследие спустя 10-летия после завершения карьеры. Баскетболист подчеркнул, что его главные достижения лежат за пределами площадки.

«Моё наследие — это мои дети. Это самое важное: мои дети, моё сообщество, моя семья — вот и всё, что имеет для меня значение. Баскетбол, очевидно, дал мне невероятную платформу, чтобы заниматься любимым делом и вдохновлять молодёжь, но лично для меня моё наследие пройдёт через моих детей и тех, кого я продолжаю мотивировать», — сказал Джеймс во время общения со СМИ.

