ЦСКА возглавил рейтинг силы Единой лиги по версии «Чемпионата»

Интернет-портал «Чемпионат» опубликовал ежемесячный рейтинг силы команд Единой лиги ВТБ по итогам января. К настоящему моменту все участники турнира провели не менее 23 матчей регулярного чемпионата. Лидером рейтинга стал московский ЦСКА, не проигрывающий на протяжении 14 встреч подряд.

Топ-11 рейтинга силы Единой лиги ВТБ по версии «Чемпионата»:

1. ЦСКА.

2. УНИКС.

3. «Зенит».

4. «Локомотив-Кубань».

5. «Бетсити Парма».

6. «Уралмаш».

7. «Енисей».

8. МБА-МАИ.

9. «Пари Нижний Новгород».

10. «Автодор».

11. «Самара».

По итогам регулярного сезона восемь лучших команд лиги напрямую выйдут в плей-офф.

