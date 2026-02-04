ЦСКА возглавил рейтинг силы Единой лиги по версии «Чемпионата»

Интернет-портал «Чемпионат» опубликовал ежемесячный рейтинг силы команд Единой лиги ВТБ по итогам января. К настоящему моменту все участники турнира провели не менее 23 матчей регулярного чемпионата. Лидером рейтинга стал московский ЦСКА, не проигрывающий на протяжении 14 встреч подряд.
Топ-11 рейтинга силы Единой лиги ВТБ по версии «Чемпионата»:
1. ЦСКА.
2. УНИКС.
3. «Зенит».
4. «Локомотив-Кубань».
5. «Бетсити Парма».
6. «Уралмаш».
7. «Енисей».
8. МБА-МАИ.
9. «Пари Нижний Новгород».
10. «Автодор».
11. «Самара».
По итогам регулярного сезона восемь лучших команд лиги напрямую выйдут в плей-офф.
