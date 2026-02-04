Скидки
Баскетбол Новости

Стефен Карри рассказал, где хочет завершить карьеру в НБА

Стефен Карри рассказал, где хочет завершить карьеру в НБА
Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заявил, что хочет оставаться игроком калифорнийского клуба на протяжении всей своей карьеры.

«Безусловно, да. Это мой дом. Именно здесь я хочу быть — по очевидным причинам», – приводит слова Карри ESPN со ссылкой на его выступление в подкасте Билла Симмонса.

Карри также отметил свою привязанность к региону и признался, что редко бывает в Шарлотт, где вырос:

«Сейчас я возвращаюсь туда только в двух случаях: если, например, у сестры свадьба или когда мы играем с «Хорнетс». В остальное время я туда почти не езжу и даже не держу это в голове», — сказал Стефен.

В честь Стефена Карри переименовали съезд в Дэвидсоне:

