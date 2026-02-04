21-летний игрок примет участие в конкурсе по броскам сверху на Матче звёзд Единой лиги

21-летний лёгкий форвард «Автодора» Даниил Коско примет участие в конкурсе по броскам сверху на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 15 февраля в Москве. Это будет 10-я, юбилейная игра. Главный приз данк-контеста на мероприятии составляет 500 тыс. рублей.

В нынешнем сезоне Единой лиги Коско к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 3,5 очка, реализуя 26,1% из-за дуги, а также совершал 3,7 подбора и отдавал 1,1 передачи.

Ранее демонстрировалась игровая форма для юбилейного Матча всех звёзд Единой лиги.

