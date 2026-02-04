Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

21-летний игрок примет участие в конкурсе по броскам сверху на Матче звёзд Единой лиги

21-летний игрок примет участие в конкурсе по броскам сверху на Матче звёзд Единой лиги
Комментарии

21-летний лёгкий форвард «Автодора» Даниил Коско примет участие в конкурсе по броскам сверху на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 15 февраля в Москве. Это будет 10-я, юбилейная игра. Главный приз данк-контеста на мероприятии составляет 500 тыс. рублей.

В нынешнем сезоне Единой лиги Коско к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 3,5 очка, реализуя 26,1% из-за дуги, а также совершал 3,7 подбора и отдавал 1,1 передачи.

Ранее демонстрировалась игровая форма для юбилейного Матча всех звёзд Единой лиги.

Материалы по теме
Фото: представлена игровая форма для юбилейного Матча всех звёзд Единой лиги

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android