«Дискотека Авария» выступит на Матче звёзд Единой лиги — 2026

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила о том, что популярная российская группа «Дискотека Авария» выступит на Матче звёзд российского турнира 2026 года, который пройдёт 15 февраля.

«Превратим этот день в настоящий праздник и отметим юбилей лучшего баскетбольного шоу страны под любимые треки! На паркете — команды «Звёзд России» и «Звёзд Мира», на сцене — «Дискотека Авария»! Это будет по-настоящему красиво», — написано в сообщении Единой лиги.

Итоговые составы команд выглядят следующим образом:

«Звёзды России»: Тимофей Герасимов («Уралмаш»), Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»), Глеб Фирсов («Бетсити-Парма»), Алексей Швед (УНИКС), Георгий Жбанов («Зенит»), Андрей Мартюк («Зенит»), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Дмитрий Кулагин (УНИКС), Никита Михайловский («Самара»), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Воронцевич («Зенит»).

«Звёзды мира»: Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Джейлен Адамс («Бетсити-Парма»), Ален Хаджибегович («Автодор»), Террелл Картер («Бетсити-Парма»), Мело Тримбл (ЦСКА), Брендан Адамс («Бетсити-Парма»), Маркус Бингэм (УНИКС), Джален Рейнольдс (УНИКС), Данило Тасич («Енисей»), Винс Хантер («Локомотив-Кубань»), Гарретт Нэвелс («Уралмаш»), Трент Фрейзер («Зенит»).