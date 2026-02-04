«Красиво играли». Форвард «Локомотива-Кубань» Хантер — о русской пятёрке «Детройта»

Форвард команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Винс Хантер высказался о любви к спортивным командам из Детройта.

— Когда русский любитель спорта слышит слово «Детройт», то первым делом вспоминает…

— Знаю-знаю: знаменитую русскую пятёрку из «Детройт Ред Уингз». Я с детства болею за все ­команды из Детройта: бейсбольных «Тайгерс», футбольных «Лайонз» и, конечно, за хоккейные «Ред Уингз». Я слышал, что в «Крыльях» была русская пятёрка, что они красиво играли, но мне тогда было года 3-4. Вообще, конечно, надо заполнить этот пробел в образовании — посмотреть хронику, документальные фильмы. Потому что я уважаю, когда играют красиво, — приводит слова Хантера «Гудок».