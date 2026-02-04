Скидки
22:30 Мск
Баскетбол Новости

«Претензий к команде нет». Тренер «Локомотива» Томович — о команде перед игрой с «Пари НН»

«Претензий к команде нет». Тренер «Локомотива» Томович — о команде перед игрой с «Пари НН»
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался в преддверии матча с «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Состав нашего соперника недавно претерпел изменения, лишившись нескольких иностранных игроков. С одной стороны, для них это минус. С другой, команда перегруппировалась и хорошо себя проявила в двух предыдущих матчах.

Чтобы хорошо сыграть против «Пари НН», нам надо будет уделить особое внимание их разыгрывающим и показать энергию не хуже, чем против «Автодора». Да, в Саратове у нас были недочёты в игре, но в плане энергии и игры в защите у меня претензий к команде нет. Остаётся добавить в том, чтобы лучше выбирать позицию и ставить спину в борьбе за подбор.

Мы сейчас часто проводим командные собрания, честно и открыто поднимаем темы, которые необходимо проговорить. По моим ощущениям, это уже делает нас более сплочёнными, а в дальнейшем, уверен, поможет нам ещё сильнее», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.

