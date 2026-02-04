УНИКС с разницей в четыре очка обыграл «Уралмаш» в Единой лиге

В среду, 4 февраля, на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Уралмаш» принимал УНИКС. Екатеринбургские баскетболисты со счётом 68:72 (13:13; 27:19; 14:20; 14:20) уступили гостям из Казани.

Лучшим в составе хозяев стал американский центровой Октавиус Эллис, оформивший в матче дабл-дабл — 14 очков, 10 подборов, четыре передачи, один перехват, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+22».

У казанцев отличился американский центровой Джален Рейнольдс — 24 очка, девять подборов, четыре передачи, четыре перехвата, два блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+39».