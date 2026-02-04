Скидки
Виртус Болонья — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Уралмаш» — УНИКС, результат матча 4 февраля 2026, счет 68:72, Единая лига ВТБ – 2025/2026

УНИКС с разницей в четыре очка обыграл «Уралмаш» в Единой лиге
Комментарии

В среду, 4 февраля, на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Уралмаш» принимал УНИКС. Екатеринбургские баскетболисты со счётом 68:72 (13:13; 27:19; 14:20; 14:20) уступили гостям из Казани.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
68 : 72
УНИКС
Казань
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Косачев, Пынько, Петенев, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Нэльсон
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Брюэр, Ли, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков, Лопатин, Швед

Лучшим в составе хозяев стал американский центровой Октавиус Эллис, оформивший в матче дабл-дабл — 14 очков, 10 подборов, четыре передачи, один перехват, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+22».

У казанцев отличился американский центровой Джален Рейнольдс — 24 очка, девять подборов, четыре передачи, четыре перехвата, два блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+39».

