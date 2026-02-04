В The Athletic заявили, что возвращение Леброна в «Кливленд» — очевидное решение

Авторитетное спортивное издание The Ahtletic высказалось по поводу возможного будущего 41-летнего американского форварда и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса из команды «Лос-Анджелес Лейкерс» после окончания сезона-2025/2026.

«Леброн Джеймс станет свободным агентом этим летом, и, если он решит провести свой 24-й сезон в НБА, по словам источников, близких к нему, «Кливленд» был бы очевидным направлением. Его зарплата не будет близка к $ 52,6 млн, которые он получает сейчас в «Лос-Анджелесе», но в 41 год он осознаёт рыночные реалии, с которыми столкнётся, если продлит карьеру», — говорится в статье The Athletic.