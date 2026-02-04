Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В The Athletic заявили, что возвращение Леброна в «Кливленд» — очевидное решение

В The Athletic заявили, что возвращение Леброна в «Кливленд» — очевидное решение
Комментарии

Авторитетное спортивное издание The Ahtletic высказалось по поводу возможного будущего 41-летнего американского форварда и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса из команды «Лос-Анджелес Лейкерс» после окончания сезона-2025/2026.

«Леброн Джеймс станет свободным агентом этим летом, и, если он решит провести свой 24-й сезон в НБА, по словам источников, близких к нему, «Кливленд» был бы очевидным направлением. Его зарплата не будет близка к $ 52,6 млн, которые он получает сейчас в «Лос-Анджелесе», но в 41 год он осознаёт рыночные реалии, с которыми столкнётся, если продлит карьеру», — говорится в статье The Athletic.

Материалы по теме
Дёмин впервые вышел против Леброна и Дончича. Но исход привычный — поражение «Бруклина»
Дёмин впервые вышел против Леброна и Дончича. Но исход привычный — поражение «Бруклина»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android