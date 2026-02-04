Путин снял Иванова с должности представителя по вопросам природоохранной деятельности

Президент Российский Федерации Владимир Путин освободил почётного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова от должности своего спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, о чём свидетельствует выпущенный указ.

Свой пост Иванов занимал с 12 августа 2016 года.

Будучи генералом-полковником в запасе, 28 марта 2001 года был назначен министром обороны Российской Федерации. Иванов является постоянным членом Совета Безопасности Российской Федерации.

В 2008 году совместно с банком ВТБ и Российской федерацией баскетбола (РФБ) основал Единую лигу, став её почётным президентом.