Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Путин снял Иванова с должности представителя по вопросам природоохранной деятельности

Путин снял Иванова с должности представителя по вопросам природоохранной деятельности
Комментарии

Президент Российский Федерации Владимир Путин освободил почётного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова от должности своего спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, о чём свидетельствует выпущенный указ.

Свой пост Иванов занимал с 12 августа 2016 года.

Будучи генералом-полковником в запасе, 28 марта 2001 года был назначен министром обороны Российской Федерации. Иванов является постоянным членом Совета Безопасности Российской Федерации.

В 2008 году совместно с банком ВТБ и Российской федерацией баскетбола (РФБ) основал Единую лигу, став её почётным президентом.

Материалы по теме
УНИКС с разницей в четыре очка обыграл «Уралмаш» в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android