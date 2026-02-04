Стивен Эй Смит позитивно оценил обмен Джеймса Хардена в «Кливленд Кавальерс»

Известный аналитик и журналист Стивен Эй Смит отреагировал на обмен 36-летнего звёздного защитника Джеймса Хардена из команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» в «Кливленд Кавальерс».

«На данный момент это, пожалуй, самый результативный атакующий бэккорт в НБА, поскольку связка [Джеймса] Хардена и [Донована] Митчелла приведёт к большой игре», — приводит слова Эй Смита издание Clutch Points.

В этом сезоне 36-летний Харден в среднем набирает 25,4 очка и делает 8,1 передачи за игру, а у 26-летнего Гарлэнда 18 очков и 6,9 передачи. Также стоит отметить, что по своему контракту Харден имел право вето на любой обмен.