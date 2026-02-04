Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стивен Эй Смит позитивно оценил обмен Джеймса Хардена в «Кливленд Кавальерс»

Стивен Эй Смит позитивно оценил обмен Джеймса Хардена в «Кливленд Кавальерс»
Комментарии

Известный аналитик и журналист Стивен Эй Смит отреагировал на обмен 36-летнего звёздного защитника Джеймса Хардена из команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» в «Кливленд Кавальерс».

«На данный момент это, пожалуй, самый результативный атакующий бэккорт в НБА, поскольку связка [Джеймса] Хардена и [Донована] Митчелла приведёт к большой игре», — приводит слова Эй Смита издание Clutch Points.

В этом сезоне 36-летний Харден в среднем набирает 25,4 очка и делает 8,1 передачи за игру, а у 26-летнего Гарлэнда 18 очков и 6,9 передачи. Также стоит отметить, что по своему контракту Харден имел право вето на любой обмен.

Материалы по теме
Джеймс Харден в новой команде: есть громкий обмен в НБА! Дедлайн — LIVE
Live
Джеймс Харден в новой команде: есть громкий обмен в НБА! Дедлайн — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android