Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань», результат матча 4 февраля 2026, счет 82:102, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Локомотив-Кубань» обыграл «Пари НН» и одержал вторую победу кряду в Единой лиге
Комментарии

В среду, 4 февраля, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Пари Нижний Новгород» принимал «Локомотив-Кубань». Нижегородские баскетболисты со счётом 82:102 (21:21; 30:25; 14:31; 17:25) уступили гостям из Краснодара.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
82 : 102
Локомотив-Кубань
Краснодар
Пари Нижний Новгород: Лукач, Буринский, Хоменко, Карпенков, Платонов, Попов, Симаев, Шендеров, Хякли, Зоткин
Локомотив-Кубань: Джонсон, Миллер, Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Ведищев, Шеянов, Коновалов

В составе хозяев отличился российский центровой Илья Карпенков — 13 очков, восемь подборов, три передачи и один перехват при коэффициенте эффективности «+26».

У гостей лучшим стал американский разыгрывающий защитник Патрик Миллер — 14 очков, два подбора, семь передач, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+19».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
УНИКС с разницей в четыре очка обыграл «Уралмаш» в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android