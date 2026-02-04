«Локомотив-Кубань» обыграл «Пари НН» и одержал вторую победу кряду в Единой лиге

В среду, 4 февраля, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Пари Нижний Новгород» принимал «Локомотив-Кубань». Нижегородские баскетболисты со счётом 82:102 (21:21; 30:25; 14:31; 17:25) уступили гостям из Краснодара.

В составе хозяев отличился российский центровой Илья Карпенков — 13 очков, восемь подборов, три передачи и один перехват при коэффициенте эффективности «+26».

У гостей лучшим стал американский разыгрывающий защитник Патрик Миллер — 14 очков, два подбора, семь передач, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+19».