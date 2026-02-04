МБА-МАИ разгромила «Самару» в Единой лиге, выиграв второй раз за семь матчей

В среду, 4 февраля, во дворце спорта имени В.С. Высоцкого в Самаре состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Самара» принимала МБА-МАИ. Самарские баскетболисты с разгромным счётом 51:102 (13:21, 9:28, 23:26, 6:27) уступили гостям из Москвы.

В составе хозяев площадки отличился российский форвард Данила Походяев — 17 очков, шесть подборов и две передачи при коэффициенте эффективности «+22».

Лучшим игроком матча стал лёгкий форвард МБА-МАИ Максим Барашков — 25 очков, пять подборов, четыре передачи, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+29».