Виртус Болонья — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Самара» — МБА-МАИ, результат матча 4 февраля 2026, счет 51:102, Единая лига ВТБ – 2025/2026

МБА-МАИ разгромила «Самару» в Единой лиге, выиграв второй раз за семь матчей
Комментарии

В среду, 4 февраля, во дворце спорта имени В.С. Высоцкого в Самаре состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Самара» принимала МБА-МАИ. Самарские баскетболисты с разгромным счётом 51:102 (13:21, 9:28, 23:26, 6:27) уступили гостям из Москвы.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
51 : 102
МБА-МАИ
Москва
Самара: Кузнецов, Шейко, Мартынов, Пивцайкин, Саврасов, Минченко, Походяев, Халдеев, Летино, Косяков, Чикарев, Чебуркин
МБА-МАИ: Савков, Гудумак, Зайцев, Барашков, Исмаилов, Воронов, Зубков, Балашов, Личутин, Платунов, Огарков, Певнев

В составе хозяев площадки отличился российский форвард Данила Походяев — 17 очков, шесть подборов и две передачи при коэффициенте эффективности «+22».

Лучшим игроком матча стал лёгкий форвард МБА-МАИ Максим Барашков — 25 очков, пять подборов, четыре передачи, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+29».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
