Главная Баскетбол Новости

«Зенит» — «Енисей», результат матча 4 февраля 2026, счет 82:102, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Зенит» одержал третью подряд победу в Единой лиге. Разгромлен «Енисей»
Комментарии

В среду, 4 февраля, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Зенит» принимал «Енисей». Санкт-петербургские баскетболисты с разгромным счётом 106:56 (28:17; 22:13; 31:10; 25:16) одержали победу над гостями из Красноярска.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
106 : 56
Енисей
Красноярск
Зенит: Фрейзер, Роберсон, Щербенев, Карасёв, Мартюк, Жбанов, Узинский, Мун, Рэндольф, Воронцевич, Емченко, Шаманич
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Евдокимов, Касаткин, Рыжов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Тасич, Ванин, Долинин

Лучшим игроком стал хорватский центровой «Зенита» Лука Шаманич — 18 очков, восемь подборов, четыре передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+30».

В составе красноярского коллектива отличился американский защитник Доминик Артис — 13 очков, два подбора, три передачи два перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+16».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
