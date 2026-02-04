«Зенит» одержал третью подряд победу в Единой лиге. Разгромлен «Енисей»

В среду, 4 февраля, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Зенит» принимал «Енисей». Санкт-петербургские баскетболисты с разгромным счётом 106:56 (28:17; 22:13; 31:10; 25:16) одержали победу над гостями из Красноярска.

Лучшим игроком стал хорватский центровой «Зенита» Лука Шаманич — 18 очков, восемь подборов, четыре передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+30».

В составе красноярского коллектива отличился американский защитник Доминик Артис — 13 очков, два подбора, три передачи два перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+16».