Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА Энтони Дэвис обменян в «Вашингтон Уизардс» — Шэмс Чарания

Чемпион НБА Энтони Дэвис обменян в «Вашингтон Уизардс» — Шэмс Чарания
Комментарии

32-летний американский форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энтони Дэвис был обменян из команды «Даллас Маверикс» и «Вашингтон Уизардс», о чём сообщил авторитетный журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

В обмене между техасским и столичным коллективами, по данным Чарании, были задействованы следующие игроки и пики: 10-кратный участник Матча звёзд Дэвис, Джейден Харди, Д'Анджело Расселл и Данте Экзам отправились в «Вашингтон Уизардс», взамен в «Даллас» пришли чемпион лиги Крис Миддлтон, Эй Джей Джонсон, Малаки Брэнэм, Марвин Багли III, два выбора в первом раунде и три во втором раунде.

«Даллас» получил следующие пики: в первом раунде, связанный с «Оклахома-Сити Тандер» на 2026 год, и право выбора в первом раунде «Голден Стэйт Уорриорз» на 2030 год в рамках этой сделки от «Уизардс», а также право выбора во втором раунде в 2026 («Финикс Санз»), 2027 («Чикаго Буллз») и 2029 («Хьюстон Рокетс») годах.

Материалы по теме
Энтони Дэвис нашёл себе новую команду! Дедлайн НБА — LIVE
Live
Энтони Дэвис нашёл себе новую команду! Дедлайн НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android