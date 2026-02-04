Чемпион НБА Энтони Дэвис обменян в «Вашингтон Уизардс» — Шэмс Чарания

32-летний американский форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энтони Дэвис был обменян из команды «Даллас Маверикс» и «Вашингтон Уизардс», о чём сообщил авторитетный журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

В обмене между техасским и столичным коллективами, по данным Чарании, были задействованы следующие игроки и пики: 10-кратный участник Матча звёзд Дэвис, Джейден Харди, Д'Анджело Расселл и Данте Экзам отправились в «Вашингтон Уизардс», взамен в «Даллас» пришли чемпион лиги Крис Миддлтон, Эй Джей Джонсон, Малаки Брэнэм, Марвин Багли III, два выбора в первом раунде и три во втором раунде.

«Даллас» получил следующие пики: в первом раунде, связанный с «Оклахома-Сити Тандер» на 2026 год, и право выбора в первом раунде «Голден Стэйт Уорриорз» на 2030 год в рамках этой сделки от «Уизардс», а также право выбора во втором раунде в 2026 («Финикс Санз»), 2027 («Чикаго Буллз») и 2029 («Хьюстон Рокетс») годах.