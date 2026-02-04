Скидки
Виртус Болонья — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
22:30 Мск
Чарания: «Оклахома» отдала четыре пика за 16-й номер драфта НБА — 2024

Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» совершило обмен с «Оклахома-Сити Тандер», о чём сообщил авторитетный журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Из «Филадельфии» в «Оклахому» отправился 21-летний американский атакующий защитник Джаред Маккейн, а взамен «Сиксерс» получили пик первого раунда, принадлежащий «Хьюстон Рокетс», и три пика второго раунда.

Джаред поступил в Университет Дьюка в июне 2023 года. Он дебютировал в баскетбольной команде колледжа 6 ноября 2023 года, набрав восемь очков за 15 минут в победной игре с «Дартмутом».

В нынешнем сезоне «Сиксерс» одержали 29 побед при 21 поражении в 50 матчах и располагаются на шестой строчке в Восточной конференции.

