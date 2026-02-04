В среду, 4 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты матчей на 4 февраля:

«Уралмаш» — УНИКС — 68:72;

«Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» — 82:102;

«Самара» — МБА-МАИ — 51:102;

«Зенит» — «Енисей» — 106:56.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира ЦСКА, одержавший 23 победы при двух поражениях в 25 матчах. Второе место занимает УНИКС — 22 победы при трёх поражениях. «Локомотив-Кубань» — третий (18 побед и девять поражений).