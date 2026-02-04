Скидки
Виртус Болонья — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
22:30 Мск
Баскетбол

Единая лига – 2025/2026: результаты на 4 февраля, календарь, таблица

Комментарии

В среду, 4 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты матчей на 4 февраля:

«Уралмаш» — УНИКС — 68:72;
«Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» — 82:102;
«Самара» — МБА-МАИ — 51:102;
«Зенит» — «Енисей» — 106:56.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира ЦСКА, одержавший 23 победы при двух поражениях в 25 матчах. Второе место занимает УНИКС — 22 победы при трёх поражениях. «Локомотив-Кубань» — третий (18 побед и девять поражений).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Так побеждают чемпионы. ЦСКА отыграл огромное отставание и на характере прибил УНИКС
