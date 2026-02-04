Руководство «Чикаго» обменяло Коби Уайта и Майка Конли в «Шарлотт» — Чарания

Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» совершило обмен с клубом «Шарлотт Хорнетс», о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

По данным Шэмса, «Чикаго» отдал 25-летнего защитника Коби Уайта и 38-летнего разыгрывающего Майка Конли, а взамен получил 27-летнего защитника Коллина Секстона, 22-летнего французского форварда Усмана Дженга и три пика второго раунда.

Уайт был выбран под седьмым общим выбором на драфте НБА 2019 года. Коби является первым игроком из «Северной Каролины Тар Хилз», задрафтованным «Буллз» в первом раунде, со времён Майкла Джордана в 1984 году.