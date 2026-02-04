Скидки
«Прогресс очевиден». Хантер — об игре с Томовичем после увольнения Юдина из «Локо»

Форвард команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Винс Хантер высказался о работе с Томиславом Томовичем после увольнения Антона Юдина.

– Недавно Антона Юдина на посту главного тренера «Локомотива-Кубань» сменил Томислав Томович. «Локо» уже успел улучшить турнирное положение. А прогресс в игре замечаете?
– Если сравнить то, во что мы играем сейчас, с тем, что было ещё недавно, прогресс очевиден. Думаю, что на свой пик мы выйдем в самый нужный момент – к матчам плей-офф. Надо просто сохранять терпение, работать и стремиться стать лучше каждый день, с каждой тренировкой.

– Уже привыкли к требованиям Томислава Томовича?
– Вполне. Ведь Томислав не первый сербский тренер в моей карьере. В итальянском «Виртусе» я два года играл под началом Саши Джорджевича, с которым у меня были отличные взаимоотношения. У Томовича похожий стиль, я быстро к нему привык и думаю, что это хорошо. Он делает упор на командную игру, движение мяча в атаке и подстраховку в защите. На максимум надо выкладываться не только в играх, но и каждую минуту тренировки. Сербы и сами так играют, и игру такую же ставят тем командам, в которых работают, — приводит слова Хантера «Гудок».

