Крис Пол перешёл в «Торонто Рэпторс» в результате трёхсторонней сделки — Чарания

40-летний американский звёздный разыгрывающий защитник Крис Пол в результате трёхсторонней сделки между «Лос-Анджелес Клипперс», «Торонто Рэпторс» и «Бруклин Нетс» стал игроком канадского клуба, о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

По данным Шэмса, калифорнийский клуб отправил в «Торонто» Криса Пола и американского защитника Очаи Агбаджи, а «Бруклин» получит получит пик второго раунда 2032 года и наличные, чтобы покрыть зарплату Агбаджи.

Также руководство «Рэпторс» не будет требовать, чтобы Крис Пол сразу же присоединился к команде, предполагая возможное обсуждение с ним потенциальных обменов в течение следующего дня. «Торонто» освобождается от уплаты налога. «Клипперс» освобождают место в составе и экономят $ 7 млн на налогах.