Евролига: результаты матчей 4 февраля

В среду, 4 февраля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты матчей на 4 февраля:

«Виртус» Болонья — АСВЕЛ — 70:80.

После 25 матчей турнирную таблицу возглавляет турецкий «Фенербахче», одержавший 18 побед при семи поражениях. На второй строчке располагается греческий «Олимпиакос» — 16 побед при девяти поражениях. Третье место занимает действующий чемпион Еврокубка — «Хапоэль» из Тель-Авива (16 побед при девяти поражениях в 25 матчах).