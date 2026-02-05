Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига – 2025/2026: результаты на 4 февраля, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 4 февраля
Комментарии

В среду, 4 февраля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты матчей на 4 февраля:

«Виртус» Болонья — АСВЕЛ — 70:80.

После 25 матчей турнирную таблицу возглавляет турецкий «Фенербахче», одержавший 18 побед при семи поражениях. На второй строчке располагается греческий «Олимпиакос» — 16 побед при девяти поражениях. Третье место занимает действующий чемпион Еврокубка — «Хапоэль» из Тель-Авива (16 побед при девяти поражениях в 25 матчах).

Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
04 февраля 2026, среда. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
70 : 80
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Ньянг, Аккорси, Смайлагич, Олстон, Канка, Хэкетт, Феррари, Диарра, Яллов, Акеле
АСВЕЛ: Эбуа, Селжас, Харрисон, Ангола, Эртель, Ажинса, Масса, Джексон, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Траоре
Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Прогресс очевиден». Хантер — об игре с Томовичем после увольнения Юдина из «Локо»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android