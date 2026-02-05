Еврокубок: результаты на 5 февраля

В среду, 4 февраля, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Еврокубок. Результаты матчей на 4 февраля:

«Бешикташ» — «Тюрк Телеком» — 91:81;

«Лиеткабелис» — «Паниониос» — 89:62;

«Хемниц 99» — «Тренто» — 81:67;

«Хапоэль» Иерусалим — У-БТ — 114:104 (ОТ);

«Бурк» — «Лондон Лайонс» — 86:65;

«Арис» — «Нептунас» — 83:64.

Иерусалимский «Хапоэль» после 17 матчей возглавляет группу А, одержав 13 побед при четырёх поражениях.

Лидером группы В является французский «Бурк» — 13 побед и четыре поражения в 17 играх.