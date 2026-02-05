Скидки
Еврокубок – 2025/2026: результаты на {дата}, календарь, таблица

Еврокубок: результаты на 5 февраля
В среду, 4 февраля, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Еврокубок. Результаты матчей на 4 февраля:

«Бешикташ» — «Тюрк Телеком» — 91:81;
«Лиеткабелис» — «Паниониос» — 89:62;
«Хемниц 99» — «Тренто» — 81:67;
«Хапоэль» Иерусалим — У-БТ — 114:104 (ОТ);
«Бурк» — «Лондон Лайонс» — 86:65;
«Арис» — «Нептунас» — 83:64.

Иерусалимский «Хапоэль» после 17 матчей возглавляет группу А, одержав 13 побед при четырёх поражениях.

Лидером группы В является французский «Бурк» — 13 побед и четыре поражения в 17 играх.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
