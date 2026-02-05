Скидки
Лонзо Болл отправлен из «Кливленда» в «Юту» — Шэмс Чарания

Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» совершило сделку с клубом «Юта Джаз», о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

По данным Шэмса, «Кливленд» отдал 28-летнего разыгрывающего защитника Лонзо Болла и два выбора во втором раунде драфта лиги в «Юту». Агент Болла Рич Пол и руководство «Джаз», как ожидается, вскоре обсудят будущее игрока. Ожидается, что «Джаз» откажется от Лонзо Болла, позволив ему стать свободным агентом.

22 июня 2017 года Болл был выбран на драфте НБА 2017 года в первом раунде под вторым номером командой «Лос-Анджелес Лейкерс». Затем выступал за «Нью-Орлеан Пеликанс», «Чикаго Буллз» «Кливленд».

