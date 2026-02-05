НБА дисквалифицировала центрового «Лейкерс» за нападение на маскота «Вашингтона»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джексон Хэйс получил дисквалификацию за за то, что толкнул талисмана «Вашингтон Уизардс» во время представления игроков перед матчем регулярного чемпионата НБА, сообщается на официальном сайте лиги.

Хейса дисквалифицировали на одну игру без выплаты заработной платы за его действия 30 января на стадионе «Кэпитал Уан-арена».

Хэйс отбудет свою дисквалификацию 6 февраля, когда «Лейкерс» примут «Филадельфию Сиксерс».

В нынешнем сезоне Хэйс принял участие в 41 матче, набирая в среднем 6,4 очка за игру, делая 3,8 подборов и 0,8 передач.

На данный момент «Лейкерс» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.