Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА дисквалифицировала центрового «Лейкерс» за нападение на маскота «Вашингтона»

НБА дисквалифицировала центрового «Лейкерс» за нападение на маскота «Вашингтона»
Комментарии

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джексон Хэйс получил дисквалификацию за за то, что толкнул талисмана «Вашингтон Уизардс» во время представления игроков перед матчем регулярного чемпионата НБА, сообщается на официальном сайте лиги.

Хейса дисквалифицировали на одну игру без выплаты заработной платы за его действия 30 января на стадионе «Кэпитал Уан-арена».

Хэйс отбудет свою дисквалификацию 6 февраля, когда «Лейкерс» примут «Филадельфию Сиксерс».

В нынешнем сезоне Хэйс принял участие в 41 матче, набирая в среднем 6,4 очка за игру, делая 3,8 подборов и 0,8 передач.

На данный момент «Лейкерс» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
Энтони Дэвис нашёл себе новую команду! Дедлайн НБА — LIVE
Live
Энтони Дэвис нашёл себе новую команду! Дедлайн НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android