Рейнольдс предположил, могут ли русские париться в бане при температуре в 100°C

Американский центровой УНИКСа Джален Рейнольдс стал гостем рубрики Единой лиги ВТБ «Факты о России», где ответил на ряд забавных вопросов.

«Способны ли русские париться в бане, где температура может достигать 100°C? Да, думаю, такое может быть. Да, я был в бане, и она сильно отличается от сауны. Ходил вместе с моими партнёрами по команде. Было очень жарко», — сказал Джален Рейнольдс.

В нынешнем сезоне Единой лиги американский спортсмен к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 17,7 очка, совершал пять подборов и отдавал 2,4 передачи.

