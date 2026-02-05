Скидки
Дубай Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Это потрясающе». Американец Рейнольдс — о блюде, которое попробовал в РФ впервые

Американский центровой казанского УНИКСа Джален Рейнольдс стал гостем рубрики Единой лиги ВТБ «Факты о России», где отвечал на утверждения в формате «верно или неверно».

— В домах у российских семей всегда есть борщ. Мы готовим его в огромных чанах и храним годами, как вино.
— Да, как раз на завтрак, обед и ужин. Этот суп один из самых лучших, что я пробовал за всю свою жизнь. Иногда вкус отличается, так что он должен быть приготовлен правильно. Я не знаю, храните ли вы его годами. Может быть. Но думаю, что он есть в холодильнике у каждого россиянина.

На самом деле, я простой парень. Люблю бараньи отбивные, супы, салаты. Я даже сейчас думаю, что буду есть после съёмки. Люблю поесть. Кстати, никогда не пробовал стейк-салат, пока не приехал в Казань. Это было потрясающе, — сказал Рейнольдс.

Главные новости дня:

