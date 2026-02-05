Скидки
«Красноярск — не самое холодное место». Рейнольдс сравнил климат в РФ с городом в США

«Красноярск — не самое холодное место». Рейнольдс сравнил климат в РФ с городом в США
Американский центровой УНИКСа Джален Рейнольдс принял участие в традиционной рубрике Единой лиги ВТБ «Факты о России», где ответил на ряд вопросов.

– Летом в Сибири так же жарко, как и в Испании?
– Да. Но… Думаю, что нет. Я очень не уверен, но отвечу «да». Вы же пытаетесь меня запутать. Я прав? Красноярск — не самое холодное место, в котором я бывал, потому что я из Детройта, Мичиган. Там очень холодно.

Там есть большая река, которая зимой замерзает. Так что я надевал на себя пуховик, шапку, перчатки и до этого. В России мне даже не пришлось специально покупать тёплую одежду. Я люблю, когда мне комфортно, поэтому худи, перчатки, шапка, пальто, всё у меня было, – сказал Рейнольдс.

Главные новости дня:

