Шведский клуб победил, отыграв 22 очка менее чем за пять минут до конца четвёртой четверти

В чемпионате Швеции по баскетболу состоялся матч между командами «Нёсше» и «Умео». Хозяева площадки сумели отыграть значительное отставание в концовке четвёртой четверти и в итоге одержали победу.

За 4:50 до конца основного времени «Нёсше» уступал со счётом 69:91. Команда ликвидировала разницу в 22 очка, перевела игру в овертайм, завершив встречу в свою пользу — 120:108.

Телеграм-канал «Два кольца» обратил внимание, что в Единой лиге ВТБ самый крупный камбэк в последние пять минут матча принадлежит «Парме», которая в сентябре 2020 года в стенах УСК ЦСКА отыграла «-17» за 4:30 и победила в основное время благодаря трёхочковому Максима Григорьева.

