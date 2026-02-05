Скидки
Дубай Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Эксперт оценил игру Егора Дёмина в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс»

,
Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс». В этой встрече 19-летний спортсмен набрал 11 очков, совершил два подбора и отдал две передачи.

НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Портер - 21, Шарп - 19, Уильямс - 17, Дёмин - 11, Клэкстон - 10, Томас - 8, Вульф - 7, Траоре - 7, Клауни - 6, Сараф - 3, Пауэлл, Мартин, Мэнн, Уилсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дончич - 24, Ларэвиа - 18, Ривз - 15, Хэйс - 9, Эйтон - 7, Вандербилт - 6, Смарт - 6, Хатимура - 5, Кнехт - 4, Джеймс - 4, Тимме - 2, Винсент, Клебер

«Дёмин остался в стартовой пятёрке на позиции атакующего защитника. Хотя он удачно начал матч, его бросок, особенно из-за дуги, стал подводить его по мере игры. Тем не менее Дёмин уже опроверг скептические прогнозы, доказав, что является гораздо более уверенным снайпером, чем считалось до драфта. В этот раз он активно шёл в проходы к кольцу — и пусть пока не все попытки завершаются успешно, это говорит о его стремлении развиваться и брать на себя инициативу», — говорится в материале обозревателя.

Путь Егора Дёмина в НБА:

