Эксперт оценил игру Егора Дёмина в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс»

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс». В этой встрече 19-летний спортсмен набрал 11 очков, совершил два подбора и отдал две передачи.

«Дёмин остался в стартовой пятёрке на позиции атакующего защитника. Хотя он удачно начал матч, его бросок, особенно из-за дуги, стал подводить его по мере игры. Тем не менее Дёмин уже опроверг скептические прогнозы, доказав, что является гораздо более уверенным снайпером, чем считалось до драфта. В этот раз он активно шёл в проходы к кольцу — и пусть пока не все попытки завершаются успешно, это говорит о его стремлении развиваться и брать на себя инициативу», — говорится в материале обозревателя.

Путь Егора Дёмина в НБА: