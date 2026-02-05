Трипл-дабл Йокича и 39 очков Мюррэя не спасли «Денвер» от проигрыша «Нью-Йорку» в двух OT
Поделиться
В ночь с 4 на 5 февраля мск на паркете арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу в двух овертаймах со счётом 134:127 2OT.
НБА — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
134 : 127
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Йорк Никс: Брансон - 42, Таунс - 24, Ануноби - 20, Шамет - 16, Кларксон - 11, Робинсон - 10, Бриджес - 5, Диавара - 5, Колек - 1, Джонс, Дадье, Маккаллар, Ябуселе, Джемисон, Хукпорти
Денвер Наггетс: Мюррэй - 39, Йокич - 30, Хардуэй-младший - 19, Строутер - 11, Уотсон - 10, Браун - 10, Браун - 6, Валанчюнас - 2, Тайсон, Холмс, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник Джейлен Брансон, на счету которого 41 очко, восемь подборов и девять ассистов. У «Денвера» лучшим стал разыгрывающий защитник Джамал Мюррэй, на его счету 39 очков, пять подборов и шесть ассистов. Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил трипл-дабл, в его активе 30 очков, 14 подборов и 10 результативных передач.
«Нью-Йорк» продлил победную серию до восьми матчей, «Наггетс» уступили в третьей игре подряд.
Комментарии
- 5 февраля 2026
-
06:23
-
06:13
-
01:38
-
00:59
-
00:48
-
00:30
-
00:00
- 4 февраля 2026
-
23:55
-
23:15
-
22:58
-
22:32
-
21:49
-
21:43
-
21:18
-
20:58
-
20:12
-
19:46
-
19:21
-
18:54
-
18:08
-
17:59
-
17:28
-
16:55
-
16:38
-
16:08
-
15:47
-
15:10
-
14:40
-
14:27
-
14:14
-
13:33
-
12:59
-
12:47
-
12:01
-
11:33