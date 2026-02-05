Трипл-дабл Йокича и 39 очков Мюррэя не спасли «Денвер» от проигрыша «Нью-Йорку» в двух OT

В ночь с 4 на 5 февраля мск на паркете арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу в двух овертаймах со счётом 134:127 2OT.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник Джейлен Брансон, на счету которого 41 очко, восемь подборов и девять ассистов. У «Денвера» лучшим стал разыгрывающий защитник Джамал Мюррэй, на его счету 39 очков, пять подборов и шесть ассистов. Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил трипл-дабл, в его активе 30 очков, 14 подборов и 10 результативных передач.

«Нью-Йорк» продлил победную серию до восьми матчей, «Наггетс» уступили в третьей игре подряд.