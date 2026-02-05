Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Нью-Йорк Никс — Денвер Наггетс, результат матча 5 февраля 2026, счет 134:127 2OT, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Трипл-дабл Йокича и 39 очков Мюррэя не спасли «Денвер» от проигрыша «Нью-Йорку» в двух OT
Комментарии

В ночь с 4 на 5 февраля мск на паркете арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу в двух овертаймах со счётом 134:127 2OT.

НБА — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
134 : 127
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Йорк Никс: Брансон - 42, Таунс - 24, Ануноби - 20, Шамет - 16, Кларксон - 11, Робинсон - 10, Бриджес - 5, Диавара - 5, Колек - 1, Джонс, Дадье, Маккаллар, Ябуселе, Джемисон, Хукпорти
Денвер Наггетс: Мюррэй - 39, Йокич - 30, Хардуэй-младший - 19, Строутер - 11, Уотсон - 10, Браун - 10, Браун - 6, Валанчюнас - 2, Тайсон, Холмс, Джонс, Ннаджи, Пикетт

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник Джейлен Брансон, на счету которого 41 очко, восемь подборов и девять ассистов. У «Денвера» лучшим стал разыгрывающий защитник Джамал Мюррэй, на его счету 39 очков, пять подборов и шесть ассистов. Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил трипл-дабл, в его активе 30 очков, 14 подборов и 10 результативных передач.

«Нью-Йорк» продлил победную серию до восьми матчей, «Наггетс» уступили в третьей игре подряд.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android