«Бостон» уверенно обыграл «Хьюстон», прервав их 3-матчевую серию побед. У Дюранта 15 очков

Утром 5 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в американском Хьюстоне на стадионе «Тойота-центр» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 114:93.

В составе «Бостона» самым результативным стал американский защитник Деррик Уайт, который набрал 28 очков, один подбор и восемь результативных передач. Лучшим в «Хьюстоне» стал лидер Кевин Дюрант, который записал в свой актив 15 очков.

«Бостон» одержал четвёртую победу подряд в регулярном чемпионате, а «Хьюстон» прервал серию из трёх побед.

В следующем матче «Хьюстон» встретится на своём паркете с «Шарлотт Хорнетс» 6 февраля, а «Бостон» сыграет дома с «Майами Хит» 7 февраля.