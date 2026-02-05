Скидки
Хьюстон Рокетс — Бостон Селтикс, результат матча 5 февраля 2026, счет 93:114, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бостон» уверенно обыграл «Хьюстон», прервав их 3-матчевую серию побед. У Дюранта 15 очков
Комментарии

Утром 5 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в американском Хьюстоне на стадионе «Тойота-центр» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 114:93.

НБА — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
93 : 114
Бостон Селтикс
Бостон
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 15, Смит II - 13, Шенгюн - 13, Томпсон - 11, Исон - 10, Холидей - 9, Шеппард - 9, Капела - 4, Грин - 3, Дэвисон - 2, Окоги - 2, Кроуфорд - 2, Тэйт
Бостон Селтикс: Уайт - 28, Притчард - 27, Гарза - 19, Шейерман - 15, Харпер Мл. - 11, Кета - 10, Уолш - 2, Гонсалес - 2, Тейтум, Вучевич, Браун, Майнотт, Тиллман, Хозер, Шульга, Уильямс, Буше

В составе «Бостона» самым результативным стал американский защитник Деррик Уайт, который набрал 28 очков, один подбор и восемь результативных передач. Лучшим в «Хьюстоне» стал лидер Кевин Дюрант, который записал в свой актив 15 очков.

«Бостон» одержал четвёртую победу подряд в регулярном чемпионате, а «Хьюстон» прервал серию из трёх побед.

В следующем матче «Хьюстон» встретится на своём паркете с «Шарлотт Хорнетс» 6 февраля, а «Бостон» сыграет дома с «Майами Хит» 7 февраля.

