Дубай Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Кристапс Порзингис перейдёт в «Голден Стэйт» в результате обмена. Куминга — в «Атланте»

Между клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» и «Атланта Хоукс» состоялся обмен игроками. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей страничке в социальной сети X.

В рамках сделки «Голден Стэйт» отправил тяжёлого форварда Жонатана Кумингу и защитника Бадди Хилда в «Атланту», а в ответ получил бигмена Кристапса Порзингиса.

Руководство «Уорриорз» давно проявляло интерес к Порзингису, обладающему способностью эффективно растягивать защиту соперника, и теперь, наконец, смогло его приобрести. Для «Хоукс» этот обмен — шанс усилить команду перспективным форвардом для работы под руководством Куина Снайдера, а также добавить на периметр ещё одного сильного снайпера.

Имя Куминги в последние месяцы часто фигурировало в различных слухах по поводу возможных обменов с участием «Уорриорз». Его связывали не только с потенциальным переходом Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс», но также с вариантами, предполагающими обмены с такими клубами, как «Сакраменто Кингз».

