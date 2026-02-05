Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дубай Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сан-Антонио Сперс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 5 февраля 2026, счет 116:106, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» победить «Оклахому» без Гилджес-Александера
Комментарии

В ночь с 4 на 5 февраля мск на паркете арены «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 116:106.

НБА — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 05:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
116 : 106
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 25, Вембаньяма - 22, Фокс - 15, Касл - 14, Брайант - 11, Барнс - 9, Шампани - 8, Васселл - 5, Корнет - 4, Маклафлин - 3, Олиник, Сохан, Умуде, Бийомбо, Гарсия, Ингрэм
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 25, Уильямс - 24, Уиггинс - 20, Барнхайзер - 14, Уоллес - 13, Янгблад - 5, Карлсон - 3, Джо - 2, Маккейн, Карузо

Самым результативными игроками матча стали лёгкий форвард «Спёрс» Келдон Джонсон и лёгкий форвард «Тандер» Кенрич Уильямс, набравшие по 25 очков. Лидер «Сан-Антонио» французский центровой Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл, на его счету 22 очка и 14 подборов, а также два ассиста.

Лидер «Оклахомы» разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер пропустил матч из-за повреждения.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Энтони Дэвис нашёл себе новую команду! Дедлайн НБА — LIVE
Live
Энтони Дэвис нашёл себе новую команду! Дедлайн НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android