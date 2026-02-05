Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» победить «Оклахому» без Гилджес-Александера

В ночь с 4 на 5 февраля мск на паркете арены «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 116:106.

Самым результативными игроками матча стали лёгкий форвард «Спёрс» Келдон Джонсон и лёгкий форвард «Тандер» Кенрич Уильямс, набравшие по 25 очков. Лидер «Сан-Антонио» французский центровой Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл, на его счету 22 очка и 14 подборов, а также два ассиста.

Лидер «Оклахомы» разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер пропустил матч из-за повреждения.